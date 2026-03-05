ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が5日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にリモートで生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の賞金について語った。06年の第1回、09年の第2回を連覇している侍ジャパン。川崎は両大会の代表に選ばれ、頂点に立った。一方で、国を背負って戦うだけに、強い重圧があったという。「吐いてました。ちゃん