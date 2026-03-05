女優藤原紀香（54）が2026年度関西大学客員教授に就任することが5日、分かった。同大学が発表した。同大学は“各分野で活躍する実務家・研究者らを招聘（しょうへい）し、学術研究および教育水準の向上を図る、および“実社会で培われたさまざまな知識や経験を教育現場に取り入れる”視点から客員教授として招き、学術研究および教育水準の向上を図っている。「このたび関西大学の客員教授を拝命し、大変光栄に存じます」とし、「