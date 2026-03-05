映画「ハリー・ポッター」シリーズの英俳優ダニエル・ラドクリフ（３６）は、かつての不健康だった時期を振り返り、「一日中コーヒーとタバコだけで生活していた」と告白。今では健康オタクに変貌し、フィットネスに熱心に取り組んでいると明かした。ラドクリフは今週、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルとのロングインタビューで、「ウエイトトレーニングとサーキットトレーニング、有酸素運動をしている」と説明。「アル