【MacBook Neo】 3月11日 発売予定 価格256GB：99,800円 512GB（Touch ID搭載）：114,800円 Amazonにて、Apple製ノートPC「MacBook Neo」の予約受付が本日3月5日より開始された。 “これまでで最もお求めやすいAppleのノートブック”として登場した「MacBook Neo」。3月4日の深夜に発表された製品だが、今回Amazonでも予約受付が開始された。全8モデ