1980年代、お茶の間を熱狂の渦に叩き込んだ制作会社があった。大映テレビである。劇的な演出、胸を打つナレーション、そして運命に翻弄される主人公たち。その黄金時代の幕開けを飾り、今なお伝説として語り継がれる「不良少女とよばれて」が、2026年3月14日(土)からTBSチャンネル２で放送される。平均視聴率は18.3%、最高視聴率は27.9%を記録。本作は単なる娯楽番組の枠を超え、一つの社会現象となった。主役を演じたのは、当時「