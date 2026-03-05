【モデルプレス＝2026/03/05】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月4日、自身のInstagramを更新。ナース服姿の写真を公開し、注目を集めている。【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「丈短くて際どい」美ボディ強調ナースコスプレ◆竹中知華、ナース服姿を公開竹中は「3月はとにかくイベント盛りだくさん！連日いろいろお知らせしていきます」と書き出して、ナース服姿でポーズを決めた写真を投稿。