回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、3月12日(木)より、「ごち寿司」の新ラインアップとして、春の味覚を堪能できる『贅沢 春の彩り寿司三昧』を販売する。あわせて、好評の「蟹&とろ三昧」や軍艦メニューも継続して登場する。今回のフェアでは、中とろ、活〆真鯛、大切りサーモン、桜えび、いくらなど、旬を感じる食材や人気ネタを贅沢に使用。卒業･入学のお祝いや家族の団らん、自分へのご褒美など、さまざまなシーンで季節の