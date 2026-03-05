ガールズグループ4Minute出身の女優ナム・ジヒョンが、過去にドラマの撮影現場で耳にした衝撃的な発言を打ち明け、当時を振り返った。去る3月3日、女優ファン・ボラのYouTubeチャンネル「ファン・ボラのボラエティ」（原題）には、「10年ぶりに再会したナム・ジヒョンに過酷なオリンピック（？）を強いたファン・ボラ」というタイトルの動画が公開された。【写真】ぴったりトレーニングウェア姿のナム・ジヒョン動画のなかでファン