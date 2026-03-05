「背の低さ」は、本人にとって悩みの種になることもあるかもしれませんが、カラダが小さいことで際立つ「萌え仕草」に注目する男性は意外と多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「かわいすぎて反則だろ！男が萌える小動物女子の仕草」をご紹介いたします。【１】「クシュン！」という音のクシャミをする「僕らなんか『ベアックション！』だからね」（20代男性）というように、子猫