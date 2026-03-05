香川県警のテロ防止キャンペーンJR琴平駅香川・琴平町 「こんぴら歌舞伎」の開催などで、今後、香川県を訪れる観光客が増えることから、5日、県警がJRの利用者に不審者や不審物に警戒するよう呼び掛けました。 香川県警とJR琴平駅の職員、琴平町がおこなったテロ防止キャンペーンです。 JR土讃線の列車に香川県警のマスコットキャラクター「ヨイチくん」と職員らが乗り込み、利用者に不審者