生後1か月の赤ちゃんを揺さぶるなどして、急性硬膜下血腫などのケガをさせたとして福岡市の夫婦が5日、逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区に住むいずれも無職で、23歳の夫と19歳の妻です。2人は去年7月上旬から7月11日までの間に、自宅で生後1か月の長男を揺さぶるなどして頭に強い力を加え、全治不明の急性硬膜下血腫などのケガをさせた疑いです。警察の調べに対し、夫は「暴行を加えたことは間違いありま