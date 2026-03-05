元ソフトバンク監督で、西武黄金期の左のエース・工藤公康氏（62）が、元西武監督・辻発彦氏（67）とテレ玉YouTube「ツジハツ!!」に出演。広岡達朗監督時代の西武で行われていた徹底した“野球教育”を振り返った。2人がプロ入りして直面したのが広岡氏の厳しさだった。辻氏は「褒められることなんてなかった。キランと見られたらシャキッてなるくらいの緊張感でピーンとしていた」と振り返った。工藤氏も「ピリピリなんて