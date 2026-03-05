タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を報告した。小島が幼なじみと宅飲みしながら近況をトークする動画。小島は「金髪続けるの？」と聞かれると「金髪は…その企画も撮ったのよ」と、担当美容師とコラボした別の動画を告知。続けて「しばらく金髪で…ヒロミさんに黒髪に戻せって言われて。“本当に悪い事言わないからその方がいいよ。テレビ出るんだったら”って」とヒロミに金髪を指摘さ