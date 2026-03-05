ニッポン放送の東島衣里アナ（35）が、5日に結婚した。同日、同局が発表した。【写真】似ている？東島アナの母がサンドウィッチマンのラジオに登場お相手は同い年の会社員で、東島アナによれば「素朴なタイプ」で、「ムーミンに似ていて、ずっと笑顔の穏やかな方」。2人は、共通の知人の紹介で昨年の春に知り合い、お相手の男性が東島アナに“一目ぼれ”し出会った翌週には初デートのアプローチを受けたという。その後、7月