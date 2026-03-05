あす6日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、せいや探偵による新コーナーを届ける。【番組カット】思わぬ依頼に…困惑の色を見せる探偵らせいや探偵による新コーナー「放課後ナイトスクープクラブ」。番組には、全国各地の小中学生から、たくさんの依頼が寄せられている。そこで、子どもならではの視点から見た疑問や悩みを、せいや探偵がリーダーとなって、子どもたちと共に