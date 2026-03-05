◇オープン戦DeNA―中日（2026年3月5日横浜）DeNAのドラフト1位・小田康一郎内野手（22＝青学大）が「ハマスタ初安打」を放った。佐野に代わる一塁守備で途中出場し、迎えた6回の打席。1ボールからの2球目、中日・福田の150キロの直球を空振り。しかしすぐに修正し、続く3球目の147キロ直球を捉えると打球は二遊間へ。ハマの「ブーちゃん」は全力疾走で一塁はセーフ。内野安打で本拠地・横浜スタジアムでの初安打をマ