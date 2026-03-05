自民党は5日の会合で、政府の第6次男女共同参画基本計画の原案について審議した。計画案は、旧姓の使用の拡大に向けた法制化の検討を盛り込んでいるが、自民党の会合では、運転免許証などについて、旧姓との併記だけではなく、旧姓の単記も可能とする法制化を政府に求めた。政府の男女共同参画基本計画案では、選択的夫婦別姓について、「国民の意見や国会での議論の動向を注視しながら、さらなる検討を進める」とした。そして、計