お笑いタレントの山田花子が4日に自身のアメブロを更新。息子たちのリクエストに応じ、それぞれ別メニューの夕食を振る舞ったことを報告した。【映像】山田花子の“安上がり”な手料理山田は「今夜の晩ごはんは」と書き出し、長男には前日から「食べたい」とリクエストされていた「カレーうどん」を用意したことを報告。豚肉、水菜、玉ねぎ、ネギと具だくさんに仕上げたところ、長男が「ご飯3杯 うどん3玉」を食べたと明かした