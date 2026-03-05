2026年3月4日(水)～3月9日(月)の6日間、「バウムクーヘン博覧会2026」を神戸阪急にて開催！ご当地バウムクーヘンコーナーでは、全国47都道府県から、約170ブランドが出品。ブランドブースへは、24ブランドがポップアップ出店しています。会場には約300種類のバウムクーヘンが大集合する「バウムクーヘン博覧会2026」を紹介します。 バウムクーヘン博覧会2026 会場には