イランを巡る情勢が緊迫する中、政府は中東4カ国から希望する日本人を退避させるため、チャーター機を手配する方針です。外務省は5日、クウェート・サウジアラビア東部・バーレーン・カタール・UAE（アラブ首長国連邦）・オマーンで、イランによる民間施設などへの攻撃が発生しているとして、6カ国の危険情報を上から2番目のレベル3、渡航中止勧告に引き上げると発表しました。また、クウェート・バーレーン・カタール・UAE（アラ