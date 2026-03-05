私はメグミ（47才）。一人息子のダイキは、この春大学生になって家を出ました。現在は夫のケンイチ（50才）と夫婦2人暮らしです。しかし最近、私は食事作りがゆううつになってきました。今まではダイキが喜んで食べてくれるので作りがいがあったのですが、ケンイチは私が作るものに文句ばかり。好き嫌いが多くて苦手なものは手をつけないし、感謝なんて一言もありません。私はフルタイムで仕事した後、頑張って夕食を用意している