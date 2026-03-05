＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが進行している。ツアー5勝の22歳・川崎春花が1イーグル・4バーディ・2ボギーの「68」をマーク。4アンダー・単独首位でホールアウトしている。【ライブフォト】きょうの川崎春花さんはミニスカスタイル1打差2位タイに河本結、永井花奈、岡山絵里、高橋しずく、ルーキーの藤本愛菜。2打差7位タイには鈴