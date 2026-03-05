＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。ツアールーキーの原英莉花が日本時間午後2時2分に10番パー4からティオフ。デビュー初日はダブルボギーでのスタートとなった。【写真】現地で撮影！原英莉花の最新セッティングティショットはフェアウェイセンターへ。2打目はグリーン奥のラフ。段越えのアプローチは強く入り、グリーンをオー