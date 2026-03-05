◇第6回WBC台湾0─3オーストラリア（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開け、台湾は打線が振るわず初戦を落とした。平日の昼間にも関わらず、東京ドームには4万523人が詰めかけ、約9割が台湾ファンで“ホーム”と化した球場で勝利を目指したが、打線が3安打と振るわず零敗を喫した。試合後、曽豪駒（ソ・ゴ