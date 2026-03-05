「中の島ブルース」などで知られるムード歌謡グループ「秋庭豊とアローナイツ」のボーカル・木下あきら（きのした・あきら、本名雅彰＝まさあき）さんが3日午前6時43分、消化管出血のため埼玉県内の病院で死去した。77歳。北海道出身。近日中に家族葬を行う。お別れの会などを行うかについては未定。マネジャーによると、昨年8月に脳梗塞で倒れ、一度は退院。リハビリなどを行っていたが、ステージ復帰はかなわなかったという