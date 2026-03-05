群馬県の太田市消防本部は救急車が妊娠中の女性を搬送中に脱輪する事故を起こして、病院への到着が18分遅れ、女性が流産したときょう（5日）発表しました。太田市消防本部によりますと、きのう午前5時前、群馬県太田市のコンビニの駐車場で「1時間ほど前から腹痛がある」と妊娠中の女性（20代）の夫から119番通報がありました。太田市消防本部の救急車が現場に駆けつけ、佐野市内の病院に搬送しましたが、処置が難しいとして午前7