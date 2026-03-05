歌手の荻野目洋子（57）が5日、自身のXを更新。容姿の変化にまつわる報道に苦言を呈した。「『〇〇が激変』の表現は誹謗にならないのか」と投げかけ。「景色などの描写に使うならまだしも、生きていれば殆どの人が皆、生物学的に変わる。人に対して変わらない外見ばかりを美化するのは、その人の人生に蓋をするようなもの。子供世代もそれを見ている。表現者も人間である。血の通った人間らしく、泥臭く生きている」とつづっ