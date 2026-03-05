【モデルプレス＝2026/03/05】元AKB48でタレントの西野未姫が3月5日、自身のInstagramを更新。調理中の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「おやきと味噌汁大量生産」◆西野未姫、手作りおやき＆味噌汁を披露西野は「おやきと味噌汁大量生産」と報告。フライパンいっぱいに並んだ野菜たっぷりのおやきと、具だくさんの味噌汁を同時に調理する写真を公開した。◆西野未姫の手料理に反響この投稿に、フ