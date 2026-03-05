反日カルトの統一教会（現・世界平和統一家庭連合）に対し、文科省が東京地裁に解散命令を請求してから2年4カ月あまり。東京高裁は4日、教団の即時抗告を退けて宗教法人の解散を命じた。税制優遇など特権を失った教団は〈安倍元首相銃撃事件の犯人・テロリストの「家庭連合を恨み、打撃を与える」という願望を国家ぐるみで叶えるもの〉〈“結論ありき”の不当な判断〉などと批判。教団代理人の福本修也弁護士も「法治国家として