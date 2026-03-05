カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。元日本代表でメジャー３球団でプレーした川崎宗則（栃木）がリモートで出演。日の丸を背負うことのプレッシャーについて「（試合前に）吐き気がして、吐いていました。ちゃんと吐いてました」と裏側を明かした。試合前日の夜の過ごし方については「普通にリラックスして