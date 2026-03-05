日本時間午後１０時半に米新規失業保険申請件数が発表される。２月２８日までの１週間が対象で、大方の予想は２１万５０００件となっており、２月２１日までの１週間の２１万２０００件から増加するとみられている。米新規失業保険申請件数は直近２週続けて予想を下回っていた。今回も同様の結果なれば、米労働市場の先行き警戒感が後退し、ドルが買われる可能性がある。 MINKABU PRESS