◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜）中日・柳裕也投手は５回を５安打４失点、７９球で交代した。初回と２回は危なげなく抑えたが、３回先頭の林に四球を与えた後に連打を浴びた。無死一、二塁で蝦名にシュートを捉えられ、左中間への２点二塁打。さらに１死三塁とされ、佐野の一ゴロの間に同点とされた。４回も１死からヒュンメルに右翼線二塁打。続く梶原に勝ち越しの左前打を許し、またも連打で失点した。５回は３者凡