Amazonは、ライカ共同開発の光学ズームレンズを採用したシャオミのスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を販売している。25カ月間のメーカー保証付きで、価格は512GBモデルで199,800円。1TBモデルで219,800円。 また4月6日までの期間限定で、AmazonでXiaomi 17 Ultraを購入すると、紛失防止タグ「Xiaomi Tag」や完全ワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8 Pro」、「ポータブルフォトプリンター