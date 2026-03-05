コメの価格が下がったと感じている業者が増えたとの調査結果が公表されました。この調査は毎月、全国180の生産者や業者を対象にコメ価格の見通しなどをきいているものです。5日に発表された、先月の調査結果によりますと、指数が「0」に近づくほど価格が安くなるとの見方が強いことを表した指数は前の月から8ポイント下がり、「74」でした。調査を行った団体によりますと、スーパーなどの店頭で5キロ3000円台の商品が並ぶようにな