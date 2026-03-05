◇2026WBC強化試合 アメリカ14-4ロッキーズ(ソルト・リバー・フィールズ・アット・トーキング・スティック)WBC(ワールドベースボールクラシック)の強化試合が行われ、アメリカ代表のアーロン・ジャッジ選手に代表初アーチが生まれました。2年連続3度目のア・リーグMVPに輝くなど圧倒的な実力を誇るジャッジ選手ですが、アメリカ代表としてWBCに出場するのは今大会が初めて。それでもメジャーを代表する強打者がキャプテンとしてチ