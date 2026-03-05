ホンダのロゴ2月の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が1万8507台と前年同月比1.7％減ったものの、4カ月続けて首位となった。2位はスズキの軽「スペーシア」で8.1％減の1万4441台だった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が5日発表した。N―BOXは車内スペースの広さに加え、高い安全・走行性能に支持が集まっている。3位は1万1400台のダイハツ工業「ムーヴ」で39.4％増え