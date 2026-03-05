記者会見でポーズをとる明治学院大の陸上部長距離ブロック新監督に就任する中村匠吾＝5日、東京都内陸上男子マラソンの2021年東京五輪代表で、4月1日付で明治学院大の陸上部長距離ブロック新監督に就任する中村匠吾（富士通）が5日、東京都内の同校で記者会見し「（駒大総監督で恩師の）大八木（弘明）さんみたいに、情熱や温かみのある監督になりたい」と抱負を語った。3月限りで現役を退く。これまで本格的な指導経験はない