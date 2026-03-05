ぶつかり稽古で調整する朝乃山（左）＝大阪市中央区の高砂部屋宿舎大相撲の幕内朝乃山が5日、大阪市中央区の高砂部屋で四股やすり足、ぶつかり稽古で調整した。左膝の大けがから幕内復帰2場所目の春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向け「出稽古して、いい感じで疲れが出てきた。うまく調整して初日を迎えられる」と闘志を燃やした。大阪府松原市の佐渡ケ嶽部屋に2日間出向き、大関琴桜の胸を借りた。「強い人と稽古