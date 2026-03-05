関西大学は５日、２６年度の客員教授を決定したと発表。俳優の藤原紀香が加わった。藤原は舞台、映像などで活躍する傍ら、国際教育支援を２０年以上継続していることなどが、招聘の理由。夫の片岡愛之助もすでに同大学の客員教授となっており、再任されたことも併せて発表された。同大学は藤原の招聘理由について、「阪神・淡路大震災を経験された思いから、『社会の役に立ちたい』との志を胸に大学卒業後に上京され、ドラマ