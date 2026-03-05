お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。先輩コンビのライブタイトルを「こんなつまんなそうなタイトル」と痛烈にダメ出しする場面があった。この日は芥川賞作家でお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹げゲスト出演。又吉とはかつて「サルゴリラ」児玉智洋とともに約3年ほど、ルームシェアしていた仲で、デビュー前から親しくしている。向井は、現在、又