お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんが5日、自身のXを更新。相次ぐ結婚発表に思いを寄せた。「また結婚発表！なんなのぉー」と前置きした上で「お相手が、一般の人とか書いてる人に限って、違ったり社長とかだったりする傾向も、なんなのぉー」とつづった。この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」が重なる開運日であることから、結婚報告が相次いでいた。