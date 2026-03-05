フェローテックは大幅反発。ＳＭＢＣ日興証券が４日付で投資評価「１（アウトパフォーム）」を据え置いた上で、目標株価を５５００円から８７００円に引き上げた。同証券によると、中国上場子会社の企業価値とフェローテクの時価総額は逆転していると指摘。また、２社ある子会社のうち１社は赤字であることから、持ち分の売却は選択肢の一つとも指摘している。 出所：MINKABU PRESS