午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４５６、値下がり銘柄数は１２０、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、銀行、保険など。値下がりで目立つのはその他製品、空運、食料など。 出所：MINKABU PRESS