中東情勢が悪化する中、ドバイ港に停泊するクルーズ船内で足止めされた中国人観光客が現場の様子を語った。中国メディアの紅星新聞が4日に伝えた。米国とイスラエルによるイラン攻撃をきっかけに中東情勢が緊迫する中、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ港では5000人余りを乗せたクルーズ船「MSCエウリビア」が足止めされている。乗船客には約200人の中国人観光客も含まれているという。そのうちの一人、王（ワン）さんは「2月28日