中国の李強総理は3月5日、第14期全国人民代表大会第4回会議で政府活動報告を行い、2026年の発展の主要目標を明らかにしました。 それによると、経済成長率は4．54％〜5％で、実際の活動でより良い結果を目指します。都市部調査失業率は5．5％前後、都市部新規雇用は1200万人以上です。消費者物価指数（CPI）上昇率は2％前後です。住民所得の増加と経済成長を同期させます。国際収支は基本的均衡を目指します。穀物生産量は7億トン