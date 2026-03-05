５０歳代半ばで大部分が定年を迎える自衛官の再就職を後押しするため、政府が省庁の垣根を越えた取り組みを強化している。自衛官時代のキャリアを生かせる仕事を中心に「第二の人生」の選択肢を広げ、定年後の不安解消や若い志願者の確保につなげたい考えだ。（安田信介）海自から海保へ横浜港（横浜市）に停泊する海上保安庁の巡視船「さがみ」。航海士を務める芹田信一さん（５６）が三角定規とコンパスを手に取り、海上自衛