大谷翔平選手の同僚で、ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が5日、自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告しました。ヘルナンデス選手は「ペネロペがお姉ちゃんになった日」というコメントとともに、生まれたばかり赤ちゃんを長女のペネロペちゃんが抱っこする写真、親子のスリーショットなどを投稿しています。妻のマリアナさんも、自身のインスタグラムで「SANTIと家族4人で過ごす1週間。本当に愛おしい」と想いを綴っていま