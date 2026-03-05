MLB・ブルージェイズが公式X(旧Twitter)を更新。侍ジャパンの一員としてWBCに挑む、チームメートの岡本和真選手にエールを送りました。メジャー1年目をブルージェイズで迎えることとなった岡本選手。2月はチームの春季キャンプに参加し、仲間たちとの交流を深めてきました。現在はWBC出場のためにチームを離脱。侍ジャパンに合流し、6日の初戦を控えています。そんな中、ブルージェイズは公式Xで侍ジャパンのユニホームに身を包ん