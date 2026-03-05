東京Vは5日、J1百年構想リーグの次戦、鹿島戦（7日、メルスタ）へ向けて非公開練習を行った。終了後に城福浩監督（64）が取材対応し、「ケガ人も出ている中で、苦しい台所というか、成長するチャンスと捉えるか、今こそ我々のあるべき姿を見せる」と闘志を見せた。開幕からPK勝ちも含めて“3連勝”したが、前節横浜戦で初黒星。首位も明け渡した。ケガ人も出ているが、城福監督は「横浜は（それまで）勝っていなかった。全く違