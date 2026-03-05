◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(5日)WBC（ワールドベースボールクラシック）が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンド。各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出できます。5日に日本開催のプールCでオープニングマッチとなるオーストラリア−チャイニーズ・タイペイの試合がスタート。オーストラリアはロバート・パーキンス選手、トラビス・バザーナ選手のホームランで全3得点。